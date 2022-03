Raggiunto l’accordo tra Regione Puglia e Ferrovie del Gargano per ripristinare la tariffa agevolata treno-bus per i residenti dei Comuni dei Monti Dauni. “Gli abitanti dei Monti Dauni – commenta Anna Maurodinoia, assessore regionale ai trasporti – potranno nei prossimi giorni nuovamente usufruire della tariffa agevolata treno+autobus, momentaneamente sospesa agli inizi di quest’anno”.

“Abbiamo infatti raggiunto – continua l’assessore – una nuova intesa con Ferrovie del Gargano, che si farà carico per il 2022 dei costi necessari a ripristinare un unico titolo di viaggio (biglietto di corsa semplice e/o abbonamento) per gli utenti dei Comuni di Faeto, Castelluccio Valmaggiore, Roseto Valfortore, Alberona, Biccari, Volturino, San Bartolomeo in Galdo, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia e Pietramontecorvino che utilizzano in modalità combinata autobus e treno con interscambio a Lucera per i loro spostamenti”.

Questa soluzione, che rientra nell’ambito della Strategia dell’Area interna dei Monti Dauni, mira a incentivare e promuovere l’uso dei mezzi di trasporto pubblico in questa zona della Puglia, non semplice da collegare a causa delle caratteristiche del territorio, a cui la nostra amministrazione guarda con attenzione. Infatti il mantenimento della tariffa agevolata nei prossimi anni sarà finanziato dalla Regione attraverso risorse proprie. “Ringrazio Ferrovie del Gargano – conclude Maurodinoia – per la disponibilità dimostrata nel riattivare una tariffa attiva sin dal 2009 e importante per la comunità dauna.”