2 ore fa

🔴 LA REPLICA DI SARCONEDiffondiamo la replica dell’ex sindaco di Ascoli Satriano Vincenzo Sarcone alle affermazioni rilasciate alla nostra testata dai consiglieri comunali che hanno firmato per far cadere l’amministrazione comunale.“Excusatio non petita, accusatio manifesta. Nessuno ha mai detto che siete dei traditori, semplicemente avete firmato le dimissioni contestualmente all’opposizione dal Notaio.Inoltre Lino Santoro vuoi parlare pure del progetto di illuminazione al led giacente presso l’UTC? Così tanto per essere completi. Le denunce vanno sporte solo quando sono stati commessi dei reati, ciò non toglie che il Sindaco può stigmatizzare un comportamento ripetuto e non proprio consono ad un pubblico amministratore. Repetita juvant: con la legge Bassanini l’amministratore deve solo emanare atti di indirizzo, la loro attuazione spetta al Dirigente del Settore. Quanto alla Sciarappa che si sia offesa l’ho capito solo il giorno delle dimissioni, mi sarei aspettato che le rimostranze me le avesse fatte prima di concordare con l’opposizione di andare dal Notaio e non dopo”.