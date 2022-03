L’ex assessore della Giunta di Carapelle ed ex consigliere provinciale, Andrea Agnelli, ha annunciato che tornerà a far parte della maggioranza del sindaco Umberto Di Michele, dopo le divergenze degli scorsi mesi. Con un lungo messaggio affidato ai social network Agnelli ha motivato così la sua decisione. “Il nostro paese sta attraversando un momento di grosso caos per quanto riguarda l’avvenuta approvazione da parte della Regione Puglia del progetto del dissesto idrogeologico” – spiega Agnelli.

“Io personalmente non mi sento di rimanere alla finestra e giudicare l’operato degli altri” – continua Agnelli – “nella mia vita non ho mai odiato e portato rancore verso nessuno e in maniera coerente con quella che è stata la mia decisione presa 4 anni fa, quando candidandomi, promisi di voler partecipare attivamente a quella che è la crescita e di cercare di soccombere le eventuali problematiche che il nostro paese avrebbe potuto affrontare come in questo caso. Motivo per il quale, a prescindere da quelli che sono potuti essere gli screzi intercorsi tra me e la maggioranza comunale, ad oggi da persona responsabile che vuole il bene del proprio paese e della propria comunità, credo che sia opportuno collaborare attivamente con le istituzioni comunali, uniti, con un unico obbiettivo: ovvero quello di cercare di tutelare i nostri cittadini”.

“Ritornerò a far parte dell’amministrazione comunale, fatta premessa che così come già facevo quando ero assessore, anche ad oggi non percepirò il compenso della carica che andrò a ricoprire. Mi auguro che riusciremo tutti insieme e in maniera democratica nel rispetto di quelle che sono le istituzioni a risolvere questa problematica che il nostro Paese sta attraversando e tante altre come questa”- conclude.