Giovedì 17 marzo alle 18 nel piazzale della chiesa di San Rocco a Stornara ci sarà un sit in di riflessione e preghiera della cittadinanza di Stornara per dire “no” alla guerra in Ucraina. Si tratta del secondo appuntamento dopo la marcia tenutasi la scorsa settimana.

Il programma dell’iniziativa prevede il saluto dell’Amministrazione Comunale, l’offerta dei doni alla Caritas (pro Ucraina) con un intervento storico-sociale sulla solidarietà, le testimonianze sul tema della guerra a cura di associazione Voce delle donne, Pro Loco, Ac Reali Siti, Associazione Hakuna Matata, Arci Travel e Fit Music. Seguirà l’appello per la pace del Patriarca di Romania Daniel della Chiesa Ortodossa, la dichiarazione del Pastore Valdese Daniele Garrone, Presidente della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia e l’ascolto dell’angelus di Papa Francesco.

Sarà un momento toccante ed emozionante che coinvolgerà le scuole e la parrocchia locale. I cittadini si uniranno in preghiera per chiedere a gran voce la fine delle ostilità in Ucraina e per ribadire la volontà di costruire un futuro incentrato sulla pace.