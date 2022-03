Un uomo innamorato, una donna bellissima, una storia al termine: potrebbe essere l’incipit di un romanzo lacrime-strappa, come direbbe il comico Maccio Capatonda, e invece da questo prende spunto una saga uscita dalla penna del fumettista parmigiano Leo Ortolani. Aldo è innamoratissimo di Bedelia (avevamo parlato di questo personaggio l’8 agosto 2021) e le fa un regalo per il suo compleanno: un carillon acquistato da un losco figuro. Felice del suo dono, non vede l’ora di darglielo quando Bedelia decide di scaricarlo. In preda all’angoscia, Aldo è vittima di un incantesimo che lo trasformerà in un mostro. Aiutato dal fido Giuda, il protagonista cercherà di ri-conquistare il cuore dell’amata. Tra gag e spunti di riflessione, la saga di Aldo (e Giuda) è un modo per riflettere su sentimenti, dinamiche, storture di una storia d’amore anomala eppure simile a tante altre. Il volume raccoglie strisce pubblicate negli anni sui volumi del fumetto “Rat-Man” e mostrano l’evoluzione di Ortolani sia nel tratto stilistico che nella costruzione della trama. Curioso.

Se fosse cibo:

Rigorosamente cioccolatini… in una scatola a forma di cuore!

Racchiuso in una frase:

Quel giorno pioveva e faceva freddo. Ma chi fa caso a queste sciocchezze , quando è vicino alla donna della sua vita?

– È finita. Ti Lascio.

– Che tempaccio, eh?

Era uno scherzo? Bedelia aveva il senso dell’umorismo di un Dobermann. Non era uno scherzo. Eppure… Forse… Per una sola volta nella sua vita…

– È uno scherzo?

– NO

– A cuccia! Non capisco Bedelia… Perché mi vuoi lasciare? Perché?

– Non ti sopporto più, hai degli atteggiamenti che mi irritano!

– Ad esempio?

– Qualunque cosa dica mi dai sempre ragione!

– È vero!

– Adesso basta. Non voglio più sentire le tue scuse! Esci da questa macchina!

– Ma è la mia! (p. 211)

Edizione utilizzata:

Leo ORTOLANI, Venerdì 12, BAO, Milano 2020.

