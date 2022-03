Anche Foggia ha celebrato la Giornata in ricordo di tutte le vittime innocenti di mafia con un evento che si è tenuto presso la Biblioteca “Magna Capitanata”. Qui, in corrispondenza della manifestazione nazionale tenutasi a Napoli, sono stati letti i nomi delle vittime di mafia, alla presenza di studenti e bibliotecari.

“In un’ora circa – affermano dal polo museale foggiano – abbiamo letto anche noi, nell’ Auditorium il lungo elenco di nomi delle vittime innocenti di mafia: come sempre, infatti, la biblioteca al fianco di Libera Foggia, ha aderito alla XXVII Giornata della memoria e dell’impegno del 21 marzo. Bibliotecari, studenti, utenti: insieme per dire no e per non dimenticare”.

Anche il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha preso parte ad un evento pubblico per ricordare le vittime di mafia. “Una giornata di testimonianza in favore di tutti coloro che si impegnano per contrastare la criminalità organizzata che oggi abbiamo voluto celebrare davanti ai cancelli di alcune fabbriche in crisi, al seguito di Don Angelo Cassano” – afferma il Governatore, “nella consapevolezza che per combattere la mafia bisogna soprattutto assicurare i diritti alle persone”.