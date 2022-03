Nelle scorse ore il Comune di Ordona, con la collaborazione di alcuni cittadini di Ascoli Satriano, ha consegnato all’associazione “Noi – ComunitΓ in Movimento” di Cerignola, 80 pacchi contenenti cibo per bambini e adulti, medicinali, pannolini per bambini, prodotti per igiene personale e abbigliamento in favore della popolazione ucraina. Il centro degli scavi ha risposto alla mobilitazione promossa dalla dirigente del commissariato di Polizia di Cerignola, Loreta Colasuonno.

Dalla pagina ufficiale dell’associazione i responsabili hanno rivolto un ringraziamento alle due comunitΓ per questo straordinario gesto di solidarietΓ , e ai cittadini dei Comuni di Ordona e Ascoli che hanno contribuito alla raccolta. “Mai come in questo momento abbiamo bisogno di atti di umanitΓ , che le comunitΓ del nostro territorio siano protagoniste di un impegno collettivo e attivo per la pace” – si legge nella nota.

“Ieri sera – scrive la sindaca di Ordona, Adalgisa La Torre – i volontari della Protezione civile di Ordona hanno consegnato alimenti, medicinali, prodotti per l’igiene personale e abbigliamento raccolti per il popolo ucraino. Grazie a Gerardo Gallo, Antonio Volpone, Francesco Facchini, Giuliano Circelli, Marano Andrea per la loro disponibilitΓ e collaborazione preziosa. Grazie alla comunitΓ ordonese e a quella ascolana per la loro generositΓ ”.