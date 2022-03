Rivoluzione Orta Nova scende in Piazza per un pubblico comizio sulle vicende politiche che stanno movimentando il dibattito in città. A parlare dal porticato dell’edificio comunale Nicola Di Stasio, già candidato sindaco alle scorse amministrative. In apertura Di Stasio ha posto l’attenzione sulle problematiche che riguardano la vita quotidiana del centro dei Reali Siti, dalle condizioni in cui versa la villa comunale fino ad arrivare alla viabilità e alla pubblica illuminazione.

Da Piazza Pietro Nenni Di Stasio ha puntato il dito contro l’amministrazione comunale del sindaco Domenico Lasorsa evidenziando un deficit di trasparenza, soprattutto a riguardo del ritiro della delega al contenzioso all’assessore Carmine De Girolamo e nel merito dei concorsi pubblici che si sono tenuti negli scorsi mesi. Rivoluzione Orta Nova ha annunciato di aver posto all’attenzione del Prefetto di Foggia sia il caso relativo all’incarico legale per la vertenza dell’eolico – motivo del ritiro della delega – sia le specifiche dei concorsi pubblici che hanno generato polemiche.

“Questa amministrazione sin dalle prime battute si è dimostrata un’amministrazione a conduzione familiare. Ci appelliamo all’opposizione in consiglio comunale affinché ci segua nella nostra attività politica che stiamo conducendo dall’esterno” – ha affermato Di Stasio durante il comizio. “Su queste questioni vogliamo vederci chiaro e faremo tutto quanto in nostro potere per avere chiarezza”.