Lo scorso 18 marzo, presso l’aula consiliare di Bovino, si è tenuto il primo forum interistituzionale dei Comuni “Bandiera arancione” della provincia di Foggia. L’evento promosso dal Comune di Bovino e dal Club liberal Monti Dauni ha visto la partecipazione dell’assessore al welfare della Regione Puglia, Rosa Barone, di Grazia Di Bari, consigliera delegata per la valorizzazione di piccoli borghi e di tanti sindaci del subappennino.

Dal dibattito è emersa la necessità di recuperare la piena funzionalità della viabilità provinciale, di provvedere alla valorizzazione dei boschi e al rilancio del patto territoriale, in un’ottica di promozione congiunta e condivisa dei borghi, partendo da quelli arancioni, che sono la punta di diamante dei centri dei monti dauni. I sindaci hanno dato il loro apporto e hanno condiviso la necessità di costruire una nuova narrazione di questi territori, ragionando sempre in maniera sistemica e non campanilistica.

“Serve un progetto di ampio respiro, serve ottimismo e condivisione delle idee, serve crederci” – afferma Luigi Ruberto a margine dell’iniziativa. “Dalla Regione Puglia è venuta la massima apertura e collaborazione sia in termini di attenzioni politiche che di risorse finanziarie. Un primo passo importante che la Regione Puglia potrebbe fare, è investire in modo strutturale per i prossimi anni sulla promozione territoriale di questi comuni e di queste aree per farle conoscere a quel segmento di visitatori che potrebbe incidere in modo decisivo sulla loro salvezza”.