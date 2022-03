⚪ FOGGIA, AGGUATO IN VIA SILVIO PELLICO: UOMO SENZA VITA IN STRADA ⚪ DI MAIO: “IN UCRAINA MENO DI 200 ITALIANI, MOLTI VOGLIONO RESTARE” ⚪ MOSCA ACCUSA IL FIGLIO DI BIDEN: “E’ COINVOLTO IN LABORATORI BIOLOGICI IN UCRAINA” ⚪ DISASTRO ITALIA, SALTA IL SECONDO MONDIALE CONSECUTIVO ⚪