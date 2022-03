Un misterioso benefattore ha donato al Comune di Troia un vero e proprio tesoro risalente ad epoche antiche. A darne notizia è stato il sindaco del Comune del Rosone, Leonardo Cavalieri, che ha mostrato il pacco giunto a Palazzo di Città negli scorsi giorni. All’interno degli straordinari reperti archeologici, forse di epoca romana, che saranno affidati alla Sovrintendenza.

“Le affido questi reperti da me scoperti casualmente e recuperati” – si legge sulla lettera di accompagnamento alla donazione – “spero che saprà collocarli e dargli il giusto valore”, con riferimento rivolto al sindaco, destinatario del pacco. Cavalieri, con un post sui social network, ha mostrato le bellezze emerse dall’imballaggio e ha ringraziato il misterioso benefattore.

“Quando l’ho aperto non riuscivo a credere ai miei occhi” – riporta il sindaco. “Con molta cautela e delicatezza ho estratto ogni pezzo; ne ho ammirato la bellezza. Non conosco la provenienza, ma la Soprintendenza Archeologica, che ho immediatamente allertato, saprà darci tutte le informazioni. Chiederò di poterli conservare ed esporre qui, a Troia. Intanto, grazie all’ignoto, quanto misterioso, cittadino per il dono. È un tesoro di storia e bellezza che appartiene a tutti”.