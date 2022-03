Un uomo di settant’anni è morto a Cerignola, in seguito ad una caduta dal tetto di in un edificio in Via Pantanella. L’uomo stava effettuando dei lavori di posa di una guaina, quando ha perso l’equilibrio ed è caduto al suolo, dopo un volo di 6 metri. Inutili i soccorsi giunti sul posto. L’incidente è avvenuto alle ore 12.30 circa.

Anche il sindaco di Cerignola, Francesco Bonito, ha espresso il cordoglio della città per questa tragedia sul lavoro. “È impensabile perdere la vita mentre si sta portando a termine il proprio lavoro” – afferma il primo cittadino. “Adesso saranno le autorità competenti a

individuare le dinamiche e la cronologia degli eventi”.

“Dal canto nostro, oltre ad esprimere vicinanza alla famiglia della vittima, non ci resta che un’amara riflessione: un morto sul lavoro è sempre una grande ferita per tutta la città, perché spesso il mondo del lavoro è un mondo senza regole. Il luogo di lavoro è per definizione sacro e non può e non deve trasformarsi in uno strumento di morte e sofferenza”.