L’amministrazione comunale di Stornara ha annunciato un importante finanziamento per la realizzazione di un nuovo canile comunale, in modo tale da intervenire in maniera organica sulla problematica del randagismo. A darne notizia è stato il sindaco Rocco Calamita che nelle ultime ore ha già annunciato altri finanziamenti per la costruzione di un palazzetto dello sport a Stornara.

“Dopo il finanziamento ottenuto per il Palazzetto dello Sport” – fanno sapere dall’amministrazione comunale – “l’attivazione straordinaria della postazione sanitaria del 118, chiudiamo la settimana con l’aggiudicazione di un finanziamento di € 2.000.000,00 per la realizzazione del canile comunale con funzioni di canile rifugio e annesso separato canile sanitario”.

Anche l’assessore all’ambiente Alessandro Grandone ha espresso entusiasmo per questo finanziamento. “In questi 5 anni di duro lavoro e di importanti risultati raggiunti” – spiega su Facebook – “ci avviciniamo al termine di questo mandato con la consapevolezza di aver lavorato ogni giorno per la collettività”.