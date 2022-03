Sgominata una banda specializzata in furti di auto di lusso. Alle prime luci dell’alba, a Cassano d’Adda (MI) e Cerignola (FG), i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Riccione hanno eseguito quattro ordinanze applicative della custodia cautelare in regime di arresti domiciliari, emesse dal Tribunale di Rimini nei confronti di altrettanti pregiudicati, tutti originari della provincia di Foggia. Questi ultimi sono sospettati di aver messo a segno nel novembre una serie di colpi tra Rimini e Riccione, impossessandosi di vetture di lusso rubate ai legittimi proprietari.

Tra l’11 e il 12 novembre scorso la banda aveva messo le mani una Range Rover Sport – rinvenuta poco più tardi in una piazzola di sosta dell’A14 in prossimità di Teramo – e una Maserati Levante. Poco più tardi, nella stessa giornata, anche il proprietario di una Maserati Ghibli si era presentato per denunciare di aver rinvenuto segni di effrazione sulla propria vettura. Partendo da questi episodi, i militari hanno cominciato a setacciare le numerose telecamere presenti in città, riuscendo ad individuare due autovetture sospette, a bordo delle quali viaggiava il gruppo degli odierni arrestati. Quindi, le indagini si sono concentrate sull’identificazione degli indagati, attraverso una minuziosa attività di analisi dei controlli sul territorio nonché di incroci tra tabulati telefonici e attività tecniche. Le successive investigazioni hanno consentito di ricostruire che la banda era riuscita a mettere a segno altri colpi: infatti, nella notte tra il 14 ed il 15 novembre, dopo aver fallito il furto di una preziosa Jaguar a Riccione, venivano asportate una Jeep – Grand Cherookee ed una Maserati Sport, parcheggiate nelle vie di Rimini.

Ancora, nella notte tra il 18 ed il 19 novembre, sempre a Riccione, veniva portato a termine il furto di un’altra Jeep Grand Cherookee. Una scia di furti interrotta pochi giorni dopo, nella serata del 25 novembre, quando i carabinieri avevano notato una vettura aggirarsi di continuo per le vie del centro della Perla con a bordo tre uomini. Gli investigatori l’hanno seguita fino a Rimini, in via Flaminia, dove i tre soggetti avevano deciso di entrare in azione cercando di asportare ancora una volta la Jeep Gran Cherokee di un residente del luogo. In pochissimi secondi, due di loro erano scesi dall’autovettura “pulita” e con incredibile maestria erano riusciti ad aprire il veicolo senza procurargli neppure un graffio.

Ma dopo aver messo in moto l’autovettura, avevano visto apparire i carabinieri e non avevano potuto fare altro che arrendersi. Il terzo soggetto, rimasto a distanza, pronto a scortare il veicolo rubato con l’autovettura di copertura, aveva invece tentato di scappare ma, anche in questo caso, alle sue spalle altre divise erano intervenute a bloccarlo. I tre soggetti, tratti in arresto in flagranza di reato, erano stati trovati in possesso di un potente disturbatore di frequenze e di alcune chiavi elettroniche, nonché di apparecchiatura per la decodifica delle centraline elettroniche dei veicoli. I successivi approfondimenti investigativi hanno permesso infine di identificare anche il quarto complice.

