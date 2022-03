A Carapelle le scolaresche scendono in piazza per dire “no” alla guerra. Nella giornata di oggi è partito da palazzo di città un corteo promosso dall’istituto comprensivo, dal Comune, dalla Pro Loco e dalla Cisa, volto a sensibilizzare verso la risoluzione pacifica del conflitto in corso in Ucraina. Nel video le interviste al dirigente scolastico Umberto Ranauro e al sindaco Umberto Di Michele.