Molti ricordano la scuola come un luogo noioso. In un’età in cui si vorrebbe uscire e stare con gli amici, si è costretti tante ore in classe a sentire professori spesso annoiati. Una delle materie poco amate è la storia, piena di date, nomi, gente morta. Eppure, negli ultimi tempi la storia sta appassionando sempre più persone. Merito di testi che coniugano il rigore storico con un approccio divulgativo. Uno degli studiosi che più ha contribuito a questa svolta è Ernst Kantorowicz: fino al 1933 professore all’Università di Francoforte, si trasferisce negli Stati Uniti a causa delle leggi razziali. Storico del Medioevo tra i più originali, Kantorowicz pubblica nel 1957 un testo che rivoluziona non solo le conoscenze storiche sull’argomento ma anche lo stilema narrativo della saggistica storica. “I Due Corpi del Re” propone un excursus sulla duplice valenza della figura del sovrano nel Medioevo: individuo privato e insieme regnante. Il testo è e rimane un saggio, ma la scrittura è limpida e scorrevole e, nonostante il rigore scientifico, riesce ad accompagnare il lettore a riflettere su come ancora oggi consideriamo il potere politico ed economico. Da segnalare un bellissimo capitolo dedicato al concetto di regalità in Dante. Illuminante.

Se fosse cibo:

Un re nel Medioevo mangiava tanta carne: uno spezzatino alle erbe è la scelta giusta.

Racchiuso in una frase:

Di solito poco resta a raccomandare il misticismo, una volta che questo venga trasposto dal caldo crepuscolo del mito e della finzione alla fredda luce indagatrice dei fatti e della ragione. […] Il misticismo politico in particolare è esposto al pericolo di perdere il suo fascino e diventare completamente privo di senso, una volta tolto dal proprio contesto originale, dal proprio tempo e luogo. La finzione mistica dei Due Corpi del Re quale venne diffusa a cominciare dai giuristi inglesi del periodo Tudor, non costituisce un’eccezione a questa regola. (p. 31)

Edizione utilizzata:

Ernst H. KANTOROWICZ, I Due Corpi del Re. L’idea di regalità nella teologia politica medievale, RCS, Milano 2021.

Dove trovare il libro:

E’ facilmente reperibile in formato cartaceo, sia nuovo che usato, nelle maggiori librerie fisiche e online (ibs.it, hoepli.it, mondadoristore.it)