2 ore fa

🔴 COVID-19 AGGIORNAMENTOREGIONE PUGLIA 02/04/2022Sono 6.670 i nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, a fronte du 39.011 test effettuati. Nel bollettino di sabato 2 aprile, il tasso di positività si attesta al 17,09%, in calo rispetto a una settimana fa (sabato 26 marzo era pari al 20,92% con 7909 casi e 37811 tamponi). Registrati oggi altri 15 decessi.I nuovi casi sono 2.204 in provincia di Bari, 452 nella Bat, 648 in provincia di Brindisi, 809 in provincia di Foggia, 1.588 nel Leccese, 885 nel Tarantino. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 63, per 21 la provincia è in corso di definizione.Registra un lieve calo, oggi, il numero degli attualmente positivi: sono 118.105 (-755 rispetto a ieri). Sono 805.274 le persone guarite (+7410). Sostanzialmente stabili i ricoveri: sono 718 (+1 rispetto a ieri), di cui 678 (-1) in area non critica e 40 (+2) in terapia intensiva.