🔴 COVID-19 AGGIORNAMENTOREGIONE PUGLIA 08/04/2022Sono stati 5.352, su 32.299 test, i nuovi casi Covid rilevati nelle ultime 24 ore in Puglia. Il tasso di positività si attesta oggi al 16,57% (in calo rispetto al 19,86% di una settimana fa, con 6.872 casi e test). Registrati altre nove decessi.I nuovi positivi sono 1.842, 405 nella Bat, 556 in provincia di Brindisi, 660 nel Foggiano, 1074 in provincia di Lecce, 770 in provincia di Taranto. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 36, per nove la provincia è in corso di definizione.Prosegue il calo degli attualmente positivi, oggi 111.314 (- 1226 rispetto a ieri). I guariti diventano 844.756 (+ 6569). Sul fronte dei ricoveri, in ospedale ci sono complessivamente 717 persone (+2), di cui 679 (-1) in area non critica e 38 (+3) in terapia intensiva.