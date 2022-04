Tornano i riti della Settimana Santa anche ad Orta Nova. Dopo due anni di interruzione a causa della pandemia e dopo l’ok della Conferenza Episcopale Regionale la Chiesa della Beata Vergine Maria dell’Addolorata è tornata ad organizzare la tradizionale e storica processione dei misteri che coinvolge centinaia di portantini e fedeli.

Il prossimo 15 aprile, infatti, torna il programma tradizionale di eventi religiosi che anticipano la Santa Pasqua. Dalle ore 5 di primo mattino è previsto l’ufficio delle letture, nella chiesa madre di Orta Nova, alla presenza delle storiche statue dei misteri. Subito dopo, a partire dalle ore 6, la processione si snoderà per le vie della città. Il percorso sarà leggermente diverso da quello che ha caratterizzato gli anni precedenti al Covid. Le vie interessate saranno Corso Aldo Moro, Via Tripoli, Via Tratturo Incoronata, Via Moncenisio, Via San Michele, Corso Pavese, Via Salvo D’Acquisto, Corso De Gasperi, Via Paolo VI, Corso Lenoci, Via Lelio Basso, Corso Umberto I, Piazza Pietro Nenni, Corso Aldo Moro, fino al rientro in chiesa madre.

Torna anche la processione serale del venerdì santo. Dalle ore 19:30, infatti, le quattro comunità parrocchiali ortesi proporranno il suggestivo incontro tra le statue di Gesù morto e la Madre Addolorata. Le parrocchie si uniranno davanti alla chiesa madre per poi proseguire su Via Foria, Via Paolo VI, Corso Umberto I e Piazza Pietro Nenni. Già da lunedì della settimana santa tutte le storiche statue ottocentesche saranno esposte presso la Chiesa Madre per favorire momenti di preghiera e adorazione.