Turn-over all’interno del Consiglio Comunale di Cerignola. L’ex sindaco e attuale consigliere di minoranza, Franco Metta, ha annunciato le sue dimissioni dall’assise per consentire il subentro di Pasquale Morra. Il leader della minoranza ha comunque annunciato che continuerà la sua attività politica fuori dall’aula “Di Vittorio” nell’ambito del progetto politico “Avanti Cerignola”.

“Desidero lasciare il mio posto di Consigliere Comunale al primo dei non eletti della mia lista, ing. Pasquale Morra” -dichiara Metta nella Pec di dimissioni inoltrata ieri. “Intendo fare questo perché Pasquale Morra è molto più giovane di me, è una persona perbene, ha già dato ottime prove come amministratore della città”. “È mia intenzione favorire questo ricambio perché quando questi inetti che ci amministrano lasceranno il loro posto troveremo solo macerie” – spiega Metta con riferimento all’attuale amministrazione di Francesco Bonito – “quindi è interesse della nostra comunità che, in quel momento, possano assumere responsabilità amministrative persone come Pasquale Morra”.

“Questo non significa che io mi ritiri – aggiunge l’avvocato penalista – sarò sempre presente, mi occuperò sempre delle problematiche della nostra città e della nostra comunità, sarò sempre il presidente del Movimento Politico Avanti Cerignola ma intendo lasciare spazio, responsabilità, occasione per fare esperienza a coloro che, anche per motivi anagrafici, saranno destinati domani ad assumere responsabilità importanti nella nostra città”.