Sono aumentati nell’ultimo periodo i furti nel parcheggio del cimitero di Orta Nova. Diversi cittadini raccontano di essere stati lasciati a piedi, dopo che ignoti hanno portato via le autovetture parcheggiate nell’area di manovra di Via Stornara. Tra gli ultimi episodi si registra anche il furto di un’autovettura per il trasporto disabili, sempre dallo stesso parcheggio.

Sempre le stesse le modalità d’azione. I malfattori agiscono durante i funerali, prendendo di mira i familiari che giungono nel camposanto. Approfittando della distrazione degli stessi, in pochi minuti, riescono ad asportare le autovetture e a dileguarsi sulle vie a veloce scorrimento che sono collegate all’area cimiteriale.

“Ieri, durante la sepoltura post-funerale, è stata rubata una golf nuova di zecca” – racconta un cittadino. Tre settimane fa un’altra auto nuova è rubata”. Per garantire la sicurezza del posto i cittadini invocano l’installazione di telecamere di videosorveglianza nel parcheggio. Al netto dei fatti di cronaca registrati servirebbero maggiori controlli in quest’area così importante per i fruitori.