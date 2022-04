L’Audace Cerignola giocherà il prossimo campionato in Serie C. E’ il verdetto che è emerso dopo una stagione strepitosa, in cui gli uomini in maglia giallo-blu hanno letteralmente dominato il girone H della serie D. Il popolo cerignolano ha potuto festeggiare la promozione dopo la vittoria di misura al “Monterisi” sul Bitonto (gol di Tascone). Per gli uomini di Pazienza è bastato l’ampio scarto sulla seconda per ottenere uno storico traguardo che, a Cerignola, mancava dagli anni ’30. Splendido il clima in città e allo stadio dove i festeggiamenti non sono mancati.

Seguono le parole del presidente Danilo Quarto