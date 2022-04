La fontana di Piazza Giovanni Paolo II a Carapelle è sempre più ricettacolo di rifiuti. Dall’amministrazione comunale hanno affidato ai social network un lungo sfogo per stigmatizzare i comportamenti incivili di alcuni cittadini che gettano immondizia all’interno della vasca. Soltanto un mese fa è avvenuta la pulizia della fontana che qualche giorno fa già versava di nuovo in pessime condizioni.

Sul posto sono dovuti intervenire ancora una volta i volontari della protezione civile CISA per bonificare l’area. “Prima che i soliti reporter e documentaristi di cui la nostra comunità abbonda si affrettino a pubblicare il consueto reportage in salsa polemica , questa volta denunciamo noi per primi” – affermano dall’amministrazione comunale. “Denunciamo e condanniamo l’inciviltà, lo scarso senso di appartenenza civica e la maleducazione di alcuni cittadini.

“Finora – continua il sindaco Umberto Di Michele – abbiamo lasciato correre perché in fondo in fondo gli incivili in questione sono per lo più ragazzini e si è preferito fino a oggi invitare al rispetto del patrimonio pubblico e fare appello all’educazione da impartire. Adesso però la misura è colma. Da oggi in poi la vigilanza e la sorveglianza sulle strutture non faranno più sconti a nessuno. Speriamo che il denaro e le multe facciano maggiore effetto sui genitori di questi ragazzi di quanto non lo abbiano fatto le esortazioni e gli appelli bonari”.