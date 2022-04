⚪ NATO, L’ITALIA PRONTA A DISPIEGARE CACCIA F-35A IN ISLANDA PER 2 MESI ⚪ ATTACCO AL MINISTERO DELLA SICUREZZA IN TRANSNISTRIA, IL CONFLITTO SI ALLARGA ⚪ ELON MUSK COMPRA TWITTER, OPERAZIONE DA 44 MILIARDI ⚪