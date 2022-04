Il Liceo Classico Lanza di Ascoli Satriano, a seguito dei preoccupanti scenari di guerra apertisi nel cuore dell’Europa, al fine di sensibilizzare le nuove generazioni ai temi della pace, della tolleranza, dell’accoglienza e della solidarietà, ha organizzato per giovedì 28 aprile alle ore 10,30, presso l’aula magna, una Conferenza sul tema “I giovani e la guerra”.

Tra i relatori ci sarà anche il Generale Dott. Potito Genova, già Consigliere militare alla NATO e all’Unione Europea. Ad introdurre i lavori il fiduciario del Liceo Classico, prof. Giuseppe Sgobbo. Seguirà l’intervento del dirigente del Lanza, prof. Giuseppe Trecca. Sarà poi la volta della Dott.ssa Angela Barbato, Commissario Prefettizio della Città di Ascoli Satriano. La parola passerà quindi alla Dott.ssa Maria Aida Episcopo, dirigente USR Puglia Ufficio V ambito territoriale Foggia. L’incontro proseguirà con una testimonianza del giovane ex Liceale Giuseppe Frisiello. A seguire, l’intervento del Cav. Saverio Pandiscia, presidente dell’ Associazione Nazionale Figli di Caduti e Dispersi in Guerra, sez. di Orta Nova. Non mancherà una sorpresa preparata per l’occasione dal Musicista e Compositore, M° Pasquale Inglese. A moderare i lavori sarà l’ex liceale Biagio Gallo.

Particolare attenzione sarà rivolta agli interventi dei ragazzi del liceo che con le loro riflessioni e proposte arricchiranno il dibattito, ma allo stesso tempo saranno desiderosi di trovare risposte rassicuranti su un conflitto così assurdo e drammatico e mai così vicino a casa loro. Con l’iniziativa di Giovedì 28 Aprile, il Liceo Classico “V. Lanza di Ascoli Satriano intende esprimere tutta la propria vicinanza e la propria solidarietà a quanti in questo momento stanno piangendo i propri figli caduti, a quanti con gli occhi spenti sperano ancora di ricongiungersi con i propri cari nelle proprie case e nella propria Patria, a quanti, nonostante tutto, credono ancora in un futuro di pace. Al termine dell’evento gli studenti del Liceo Classico di Ascoli sottoscriveranno una petizione per la pace da estendere, tramite il Provveditorato provinciale, a tutti gli istituti superiori della provincia di Foggia da inviare all’ONU.

Comunicato Stampa