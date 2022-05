In occasione della festività del primo maggio, la Guardia Medica di Orta Nova è rimasta chiusa. Ad avvisare i cittadini di questo disservizio un cartello apposto davanti all’ingresso della struttura sanitaria di Via Pertini: “Si avvisano i pazienti che il giorno 01/05 dalle ore 8 alle ore 20 la guardia medica resterà chiusa, per motivi d’urgenza recarsi alla guardia medica più vicina”.

La chiusura del presidio assistenziale ha generato parecchi malumori nella cittadina dei Reali Siti. Non è la prima volta che la guardia medica locale è costretta a chiudere a causa di altri impegni a cui si dedicano i medici che solitamente presidiano la struttura. In virtù di ciò, in situazioni di emergenza, i cittadini ortesi sono costretti a recarsi negli altri centri del comprensorio, che spesso si rifiutano di prendere in carico i forestieri.

Dal collettivo di Rivoluzione Orta Nova hanno puntato il dito contro il sindaco Domenico Lasorsa, chiedendogli di cercare una soluzione congiuntamente all’ASL Foggia che gestisce la struttura e il personale. “Se è vero che in materia di salute pubblica, il Sindaco rimane il primo responsabile della Comunità – spiegano in una nota – dovrebbe essere anche vero che il Sindaco prenda provvedimenti nei confronti dei suoi compagni presso la Regione Puglia. Può rimanere una città, come quella di Orta Nova, totalmente scoperta del servizio di Guardia Medica, sistematicamente ogni giorno festivo?”.