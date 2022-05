Chiunque ha negli occhi le immagini che da due mesi a questa parte entrano quotidianamente nelle nostre case: morte, distruzione, stragi, profughi. Il tutto causato da una aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina. Ma una guerra non nasce dal nulla, ha sempre una “preparazione”, per citare Vegezio. “Brigate Russe” è un saggio divulgativo molto interessante per provare a comprendere questa guerra: sin dal sottotitolo “La guerra occulta del Cremlino tra troll e hacker” anticipa il tema che la giornalista di Avvenire Marta Federica Ottaviani vuole sviluppare. La guerra della Russia nasce dalla comunicazione e dall’informazione prima che dalle bombe e si sviluppa in tutto il mondo in un’ottica di recupero del prestigio perso a causa della caduta dell’Unione Sovietica. Attraverso alcuni “uomini del Presidente” Putin, la Ottaviani ci parla in maniera lucida di come la dirigenza russa percepisca le relazioni internazionali arrivando anche a pensare ad una aggressione armata nel centro d’Europa. Un bel libro da leggere per avere una visuale altra da quella che i media giorno per giorno propongono.

Borch: zuppa di barbabietola che piace sia ai russi che agli ucraini

Ogni tanto mi sento un po’ come un contadino che deve irrigare il suo campo, ma sa che alcuni pozzi contengono acqua inquinata, destinata a far crescere un raccolto marcio e quindi deve stare attento a quale utilizzare. Il dramma, e da giornalista lo sento sempre di più, è che nessuno è onnisciente e se quindi, su alcuni argomenti, posso avere sviluppato una preparazione e uno spirito critico che mi può proteggere, su tanti altri, alcuni di importanza vitale, sono vulnerabile. Ognuno di noi èm a rischio, anche se i temi cambiano. (pp. 189-190)

Marta Federica OTTAVIANI, Brigate Russe. La guerra occulta del Cremlino tra troll e hacker, Ledizioni, Milano 2022.

