Ancora una volta l’attraversamento degli animali provoca un incidente sulle strade di Capitanata. Soltanto che questa volta si tratta di alcuni esemplari inconsueti. Questa mattina, infatti, due lupi hanno saltato la cunetta e sono piombati sulla carreggiata stradale. Subito dopo sono stati investiti da un’autovettura in corsa lungo la Strada Provinciale 88 che collega Stornarella ad Ascoli Satriano, grossomodo all’altezza del polo industriale di Fiordelisi.

Soltanto un grande spavento per l’automobilista coinvolto che fortunatamente, dopo l’impatto con gli animali, non ha riportato grandi ferite. Sul posto sono giunti i Carabinieri e Vigili Urbani di Ascoli Satriano, per mettere in sicurezza il tratto stradale e l’ambulanza per soccorrere il conducente del veicolo. In strada erano presenti anche agenti della forestale per effettuare dei rilievi sugli animali che hanno avuto la peggio nell’impatto. Da tempo in zona era segnalata la presenza di lupi che, stando ad alcune testimonianze dirette, avevano già assaltato allevamenti di bestiame.

FONTE: L’IMMEDIATO