🔴 COVID-19 AGGIORNAMENTOREGIONE PUGLIA 05/05/2022Sono 3.908 i casi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, a fronte di 22.779 test, con tasso di positività pari al 17,15%. Sono i dati del bollettino epidemiologico regionale di giovedì 5 maggio. Il rapporto positivi/tamponi si conferma in calo rispetto a una settimana fa (quando era del 18,86%, con 4.293 casi e 22.761 tamponi). Registrati altri dodici decessi.I nuovi casi sono 1.404 in provincia di Bari, 246 nella Bat, 406 in provincia di Brindisi, 442 nel Foggiano, 671 in provincia di Lecce, 695 in provincia di Taranto. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 36, per otto la provincia è in corso di definizione.Prosegue il calo degli attualmente positivi, oggi 97.105 (-1379 rispetto a ieri), i guariti sono 977.857 (+5275) In calo oggi i ricoveri, complessivamente 546 (- 24 rispetto a ieri): a scendere sono i ricoverati nei reparti di area non critica (oggi 521) mentre restano stabili i pazienti in terapia intensiva (25).