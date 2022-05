5 ore fa

🔴 COVID-19 AGGIORNAMENTOREGIONE PUGLIA 06/05/2022Sono 3.109 i casi Covid su 19.491 test, per un tasso di positività pari al 15,95%: questi i dati del bollettino Covid pugliese di oggi, 6 maggio. Si conferma, nel confronto settimanale, il trend in discesa del rapporto positivi/tamponi: una settimana fa era del 17,63%, con 4.223 casi e 23.955 test. Segnalati oggi altri sei decessi.I nuovi positivi sono 1.130 in provincia di Bari, 182 nella Bat, 295 nel Brindisino, 374 in provincia di Foggia, 554 nel Leccese, 540 nel Tarantino. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 22, 12 i casi riferiti a residenti fuori regione.Ulteriore discesa degli attualmente positivi, oggi complessivamente 96.108 (-997), mentre i guariti diventano 981.957 (+4100). In lieve risalita oggi i ricoveri, complessivamente 551 (+5), di cui 525 (+4) in area non critica e 26 (+1) in terapia intensiva