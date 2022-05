Una bomba d’acqua senza precedenti si è abbattuta nelle ultime ore sul territorio della provincia di Foggia. Anche ad Orta Nova si sono registrati dei disagi, con le vie storicamente più carenti dal punto di vista infrastrutturale che sono state letteralmente invase dall’acqua piovana.

Ma la situazione più grave si registra a Cerignola. A causa delle ingenti precipitazioni si è allagato anche lo stadio Monterisi dove l’erba si è letteralmente sollevata ed è stata rinviata la gara di calcio in programma in data odierna. “Mai così tanta pioggia sulla nostra città – afferma il sindaco Francesco Bonito – secondo la Protezione Civile sono caduti 126 mm di pioggia su Cerignola. L’ultima bomba d’acqua così forte fu registrata nel 1952,con 123mm di pioggia in 24 ore”.

Al momento fortunatamente non si registrano danni a persone, mentre sono diversi gli allagamenti negli edifici pubblici e privati. In gran parte della città la situazione sta volgendo alla normalità, anche grazie al miglioramento graduale delle condizioni climatiche. La situazione resta sotto controllo anche in vista delle previsioni delle prossime ore.