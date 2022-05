Geniale! Voglio dire… quando recensisco un libro e riesco a trovare una parola per descriverlo cerco di metterla in fondo alla recensione. Quello di oggi, invece, è talmente folle, profondo, poetico da essere semplicemente geniale. “Romanzo naturale”, scritto dall’autore bulgaro Georgi Gospodinov, è il racconto di un uomo che cerca di rimediare ai fallimenti della vita con la letteratura, il racconto, alla ricerca di una visione del mondo diversa e quanto più possibile completa. Diventa perciò scrittore ma anche editore, studioso della natura ma anche giardiniere, scienziato folle eppure botanico geniale. Mille maschere di un uomo, perché l’essere umano ha innumerevoli sfaccettature. Gospodinov esprime questi aspetti attraverso notevoli salti di stile narrativo e di flusso temporale, che creano nel lettore un rassicurante disorientamento, facendo di questo piccolo testo un vero e proprio capolavoro. Tanti gli aforismi, gli insegnamenti di vita, le riflessioni che l’autore fa “per” e “con” il lettore. Un romanzo universale, senza tempo, che entra nel cuore e lascia un senso di “completa incompletetezza”. Cosa si può dire di un libro indefinibile? Lo ripetiamo: geniale!

Se fosse cibo:

Taratòr: piatto tipico bulgaro preparato con yogurt, cetrioli, aglio, noci, aneto, olio vegetale e acqua.

Racchiuso in una frase:

Il mondo è uno solo, e il romanzo è quello che lo unisce. Gli inizi sono dati, le combinazioni innumerevoli. Ogni personaggio è liberato dalla predestinazione della propria storia. I primi capitoli dei romanzi decapitati cominciano ad agitarsi come panspermie nel vuoto e a creare nascite, eh, Anassagora? (p. 25)

Edizione utilizzata:

Georgi GOSPODINOV, Romanzo naturale, Voland, Roma 2014.

Dove trovare il libro:

E’ facilmente reperibile in formato cartaceo, come in formato digitale, nelle maggiori librerie fisiche e online (ibs.it, hoepli.it, mondadoristore.it)