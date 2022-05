Il tema è riemerso all’indomani del cambio della guardia al comando della Polizia Locale. Si fanno sempre più insistenti, ad Orta Nova, le voci che vorrebbero l’istituzione di un piano della viabilità che comprenderebbe un aggiornamento della segnaletica verticale e orizzontale. Prima di lasciare il comando, la dottoressa Angela Rutigliano – ai microfoni de Il Megafono – aveva ribadito tale necessità, confermando le difficoltà riscontrate nel gestire il traffico veicolare indisciplinato e la questione dei parcheggi selvaggi.

Anche le opposizioni della cittadina dei Reali Siti hanno confermato questa esigenza. Nel fare gli auguri al nuovo comandante, Michele Bruno, le compagini dell’Orta Nova Mi Piace e del Partito Democratico hanno chiesto all’amministrazione comunale e alla Polizia Locale di prendere in carico questa richiesta. “Come gruppo politico – si legge in una nota – abbiamo chiesto di rivedere il piano della viabilità urbana (segnaletica orizzontale e verticale) e iniziare a pensare ad un piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche”.

Sullo sfondo rimane anche il tema della sosta tariffata in Piazza Pietro Nenni e delle concessioni dei posti riservati ai disabili. Da questi aspetti dipende anche l’organizzazione degli spazi dei parcheggi che in città, soprattutto nelle zone centrali, non sono mai abbastanza. I tanti lavori in corso nelle arterie cittadine non fanno altro che rendere più satura la viabilità, creando difficoltà a pedoni ed automobilisti.