Isola di Saint X, 1995: una famiglia benestante degli Stati Uniti si gode il meritato riposo su una spiaggia dei Caraibi. Le due figlie, Alison e Claire, non possono essere più diverse: Alison ha 18 anni e seduce anche solo camminando; Claire, 7 anni, è timida e smunta. Ma il dramma è dietro l’angolo e la famiglia felice americana tornerà a casa in tre… “Saint X” è il primo romanzo della scrittrice statunitense Alexis Schaitkin, un best seller difficile da catalogare: thriller? Romanzo psicologico? Romanzo di formazione? La storia si snonda intorno al percorso di Claire che, anni dopo, ricostruisce l’omicidio di Alison, arrivando anche a immedesimarsi completamente nella sorella, in un gioco di scambi psicologici, morte e vita davvero ben costruito. Un romanzo nel quale la relatività del tempo si unisce alla relatività della mente umana, in un mix (quasi) perfetto. Inquietante.

Se fosse cibo:

Jerk: tipo di barbecue di origine giamaicana, composto da carne affumicata e aromatica, accompagnata da riso e fagioli, cassava fritta o patate dolci arrosto.

Racchiuso in una frase:

La sera dopo il ritrovamento del corpo di Alison, infilandomi la camicia da notte mi accorsi che iniziavo a spellarmi sulle spalle. Solo pochi giorni prima, mia sorella mi aveva spalmato l’aloe proprio in quel punto. Concentrandomi su quel ricordo, riuscivo ancora a sentire le sue dita. E ora quella pelle si stava squamando. Di lì a poco, non mi sarebbe rimasto addosso più nulla che lei avesse toccato. Per la prima volta dalla sua scomparsa, piansi. Ero solo una bambina, irrimediabilmente inadeguata. Mi strappai la pelle, come invocando la nuova tristezza che avrei provato una volta staccati tutti i lembi. Volevo sentire tutto il dolore possibile. (p. 57)

Edizione utilizzata:

Alexis SCHAITKIN, Saint X, Bompiani, Firenze/Milano 2021.

Dove trovare il libro:

E’ facilmente reperibile in formato cartaceo, come in quello elettronico, nelle maggiori librerie fisiche e online (ibs.it, hoepli.it, unilibro.it)