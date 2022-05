Continua l’attenzione dell’ispettorato del lavoro di Foggia sul settore dell’agricoltura, in particolar modo per debellare il fenomeno dell’economia sommersa.

L’Ispettorato Territoriale del lavoro di Foggia, tramite una nota ufficiale, informa che nelle prime settimane di maggio sono state effettuate numerose attività di vigilanza nel settore agricolo in diversi comuni della Provincia di Foggia.

In particolare, a seguito degli accessi eseguiti in due aziende ubicate negli agri di Cerignola e Ordona, ne è stata disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale a seguito dell’individuazione di n. 6 lavoratori occupati in nero e sono state comminate le corrispondenti sanzioni amministrative.