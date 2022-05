2 ore fa

🔴 COVID-19 AGGIORNAMENTOREGIONE PUGLIA 17/05/2022Sono 3.355, a fronte di 21.229 test, i casi Covid rilevati nelle ultime 24 ore in Puglia. Il tasso di positività, nel bollettino di oggi 17 maggio, si attesta al 15,80% (in discesa rispetto al 18,91% di una settimana fa, con 4.114 contagi e 21.754 tamponi). Segnalati anche 14 decessi.I positivi sono 1.176 in provincia di Bari, 205 nella Bat, 304 nel Brindisino, 438 in provincia di Foggia, 685 nel Leccese, 501 in provincia di Taranto. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 30, per 16 invece la provincia è in corso di definizione.Prosegue la discesa del numero degli attualmente positivi, oggi 87.807 (-1247 rispetto a ieri). Il numero delle persone guarite sale a 1.016.853 (+4588). In calo i ricoveri, oggi 461 (quindici in meno rispetto a ieri) di cui 433 (-18) in area non critica e 28 (+3) in terapia intensiva.