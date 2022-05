L’EP “Strade” è la nuova uscita firmata dalla band À Rebours fuori il 13 maggio 2022. L’EP rappresenta l’epilogo di un cammino iniziato nel giugno 2020 con la trilogia di brani Méliès, Evolvere e Ritrovandoti, e conclusosi con l’uscita del singolo Ecce Homo il 04 marzo 2022. A distanza di due anni è nata la volontà di racchiudere tutti i brani in un unico percorso dal titolo “Strade”.

“Strade” è l’arrivo alla meta, il raggiungimento di un obiettivo perseguito da tempo. La scelta del titolo ricade proprio sulla forza di questa parola e sul suo concetto intrinseco: per poter percorrere un cammino è necessario scegliere una direzione e seguirla fino a dove essa ci conduce. Da qui nasce l’EP, che ha in sé il desiderio di condurre l’ascoltatore “lungo strade che non conosciamo”. “Strade” segna una conclusione e un inizio: la fine di sonorità e soggetti precedentemente approfonditi verso una nuova alba volta alla ricerca di nuovi suoni e tematiche. Lo stesso titolo indica la scelta di percorrere direzioni diverse verso lo studio delle novità musicali. L’EP è in uscita su tutte le piattaforme digitali con bonus track “Anice”.

Dal francese “controcorrente”, gli À Rebours nascono ad Orta Nova nell’autunno del 2018. La band nasce da un’idea condivisa: creare musica inedita sfruttando le diverse influenze musicali. Con occhio sempre attento al panorama nazionale e internazionale, si indirizzano sull’indie e alternative rock uscendo allo scoperto fra serate nei club e partecipazioni a festival nazionali. All’inizio del 2020 vanno in avanscoperta, dando il via al percorso che li porta, a giugno dello stesso anno, a lanciare il primo singolo “Méliès”, seguito, a fine anno, dal secondo inedito “Evolvere”. La trilogia si conclude con l’uscita del brano “Ritrovandoti” ad aprile 2021. Il trittico musicale ha come intento quello di indagare nella mente, nei meandri più nascosti dell’intelletto per ricercare l’antica formula dell’essere se stessi e del ritrovarsi attraverso un viaggio interiore. Stanno attualmente lavorando all’uscita del primo disco prevista per aprile 2022.

Comunicato Stampa