Cosa bolle in pentola nel Panificio Caricone di Orta Nova? Nel laboratorio di Via Mazzini sono stati mesi di grande “fermento” prima della presentazione di un prodotto destinato ad avere un grande successo. Grazie ad una fornitura esclusiva di farine speciali, infatti, il forno di Orta Nova ha di recente presentato il “protein 30”, un pane proteico adatto a chi fa sport o a chi ci tiene all’alimentazione.

Questa nuova ricetta è pronta a soddisfare i palati delle persone più esigenti che però non vogliono rinunciare al piacere del pane tradizionale. Solo che all’interno del “protein 30” sono presenti il triplo delle proteine, meno di un quarto di carboidrati e più del doppio delle fibre rispetto al pane più consueto. Questa particolare preparazione consente di mantenere basso l’apporto di carboidrati senza rinunciare al gusto del buon pane.

“Abbiamo scelto di produrre Protein 30 perché la nostra clientela è sempre più esigente” – afferma a Il Megafono, Pierluca Caricone del Panificio Caricone. “Ad oggi sempre più persone si affidano ad esperti per farsi fare un piano strutturato di dieta. Come Panificio che si propone di soddisfare tutte le esigenze non potevamo non dotarci di questo nuovo prodotto che è già disponibile sia al banco che su prenotazione presso il nostro punto vendita”.