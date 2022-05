Leggere Mark Twain è sempre piacevole: ironico, ficcante, rende i suoi racconti realistici e al tempo stesso riesce ad appassionare i lettori sulle vicende dei suoi protagonisti. In “Storia privata di una campagna militare che fallì” i racconti sono due: quello dà il titolo al libro narra di una sgangherata armata della guerra civile americana che scorazza tra fughe, ritirate e fifa condivisa; il secondo racconto “Un’esperienza curiosa”, è la storia del giovane Wicklow, un intreccio di spionaggio e thriller con un finale davvero a sorpresa. La grande protagonista assente dei due racconti di Twain è la guerra stessa, sottofondo quasi inutile di vicende che hanno del grottesco. Due storie piacevoli, da leggere in un momento di relax.

Un buon minestrone con la verdura di stagione

Una persona ragionevole non getterà via questo mio racconto di guerra come una cosa insignificante. Ha il suo valore; è una descrizione obiettiva di ciò che accadde in molti e molti accampamenti di volontari nei primi mesi della ribellione, quando le reclute novelline non avevano una disciplina, non avevano il vantaggio dell’esempio di capi esperti; quando ogni situazione era nuova e strana, e carica di terrori esagerati; prima che l’inestimabile esperienza di un vero e proprio scontro sul campo avesse trasformato i pivelli da conigli in soldati. (pp. 40-41)

Mark TWAIN, Storia privata di una campagna militare che fallì, Passigli, Firenze 1994.

