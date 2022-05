Oggi a Foggia all’interno di un immobile confiscato alla mafia è nata una nuova comunità alloggio. L’ex villa Lanza, infatti, è stata intitolata a Giovanni Panunzio, costruttore foggiano vittima della mafia. L’associazione “Giovanni Panunzio – Eguaglianza Legalità Diritti”, nella giornata odierna ha presentato le attività che si terranno all’interno dalla struttura sottratta definitivamente alla criminalità.

Il bene è risultato destinatario di un finanziamento del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013. Qui si lavorerà per inserire nel mondo del lavoro persone con disabilità, in modo tale che il passaggio del bene alla collettività rappresenti una vera e propria vittoria dello Stato e della società civile. Tante le associazioni e le autorità presenti alla giornata inaugurale. Tra questi era presente anche il presidente della Commissione antimafia Nicola Morra.

“E’ un pugno nell’occhio alla malavita” – ha commentato il deputato Giorgio Lovecchio. “Da luoghi come questo deve partire la lotta all’omertà, a tutto ciò che rende questa terra una protagonista della cronaca nera nazionale. Foggia oggi riparte con un percorso difficile ma non impossibile, con un ritorno alla dignità, perché la maggior parte dei suoi abitanti vive nella legalità”.