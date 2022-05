7 ore fa

🔴 COVID-19 AGGIORNAMENTOREGIONE PUGLIA 30/05/2022Sono 518 i casi Covid nelle ultime 24 ore in Puglia, a fronte di 6.046 test effettuati, per un tasso di positività pari all'8,56% (in discesa rispetto al 9,77% di una settimana fa). Segnalato, nel bollettino odierno, un decesso.I nuovi casi sono 179 in provincia di Bari, 33 nella Bat, 39 in provincia di Brindisi, 88 nel Foggiano, 102 in provincia di Lecce, 67 nel Tarantino. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 8, due quelli per cui la provincia è in corso di definizione.Le persone attualmente positive sono complessivamente 27.070 (+62 rispetto), i guariti diventano 1.096.055 (+455). Lieve risalita dei ricoveri, oggi complessivamente 319 (+5), di cui 306 (+4) in area non critica e 13 (-1) in terapia intensiva.