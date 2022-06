In linea con i progetti sviluppati sull’energia alternativa, tra cui la Comunità Energetica, è stata installata questa mattina a Roseto Valfortore la panchina solare intelligente. Queste panchine sono state concepite per vivere lo spazio pubblico rispettando la filosofia di città positiva, e per offrire al cittadino o al turista in visita una seduta ad alta tecnologia.

Alimentata ad energia solare, con la panchina intelligente sarà possibile sostare ricaricando i propri dispositivi elettronici. “Particolarmente in questa fase storica, in cui si discute di transizione ecologica e l’attenzione è fortemente focalizzata sulle tematiche ambientali, crediamo sia indispensabile ripensare ai nostri paesi ed agli strumenti di cui sono dotati, per renderli sempre più vivibili e sostenibili” – fanno sapere dall’amministrazione comunale del centro dei Monti Dauni.