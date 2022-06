Paolo Bianco entrerà presto a far parte dello staff della Juventus. La notizia sta circolando in queste ore in cui Max Allegri sta cercando di completare il suo staff in vista della nuova stagione in casa bianconera. Stando a quanto riportano i siti sportivi, l’ex calciatore (originario di Ordona) si occuperà dell’aspetto tattico all’interno della componente tecnica della squadra.

Paolo Bianco viene da una stagione molto travagliata. L’ex Sassuolo era impegnato nel progetto tecnico dello Shakhtar Donetsk (squadra ucraina del Donbass) al seguito di Mister Roberto De Zerbi. Allo scoppio della guerra era rimasto bloccato in un albergo di Kiev, prima di poter ripartire alla volta dell’Italia. Con l’inizio delle ostilità si era fermato il campionato ucraino e quindi anche il progetto a guida tecnica italiana ha subito una battuta di arresto.

In quei giorni convulsi Paolo Bianco aveva ricevuto la solidarietà dei suoi conterranei. Al ritorno in Italia anche la sindaca di Ordona, Adalgisa La Torre, aveva voluto incontrare Bianco per esprimergli la vicinanza di tutta la sua comunità d’origine. Oggi l’uomo di sport riparte con un progetto ambizioso, ai vertici della Seria A di calcio.