🔴 COVID-19 AGGIORNAMENTOREGIONE PUGLIA 10/06/2022Sono 1360 i nuovi casi Covid registrati in Puglia nel bollettino del 10 giugno. Un dato di fatto in linea con quello degli scorsi giorni, ma che viene calcolato su un numero minore di test giornalieri effettuati (9520): il tasso di positività è infatti al 14,28%, praticamente raddoppiato rispetto a una settimana fa (7,55%).Di questi, 480 sono nel Barese, 108 nella Bat, 103 nel Brindisino, 248 nel Foggiano, 249 nel Leccese, 144 nel Tarantino, 20 fuori regione e 8 in provincia in via di definizione. Registrati anche due decessi legati al virus.Cresce così anche il numero di attualmente positivi in 24 ore (18.271 contro i 17.624 di ieri), mentre calano i ricoveri (nel bollettino odierno sono 236 in area non critica e 14 in terapia intensiva, ieri 239 in area non critica e 15 in terapia intensiva).