Sarà Riccardo Fogli l’ospite canoro del programma ricreativo della festa patronale di Stornarella. Lo ha reso noto il sindaco, Massimo Colia, attraverso un post con il quale ha annunciato l’avvio della macchina organizzativa del comitato festa patronale.

L’ex frontman dei Pooh si esibirà nel centro dei Reali Siti nella data del 15 agosto 2022. “Per consentire a tutti una maggiore partecipazione ai riti della festa patronale, in particolare ai nostri concittadini che non vivono a Stornarella” – afferma il sindaco su Facebook – “insieme al Parroco Don Angelo, abbiamo chiesto al nostro futuro Vescovo, mons. Fabio Ciollaro, di spostare le celebrazioni della festa dei Santi Patroni. Al fine di favorire un ritorno alle tradizioni locali e il radicamento alla nostra terra, Sua Eccellenza ha proposto a titolo sperimentale di distinguere la data della ricorrenza liturgica dalla festa esterna”.

Per collegare le due date, quindi, la ricorrenza liturgica inizierà il 5 agosto con la novena e proseguirà fino alla festa esterna che sarà il 12 (funzione religiosa e processione),13,14 e 15 agosto. Ospite dell’ultima serata di festa sarà il cantautore Riccardo Fogli. Seguirà il programma completo che sarà pubblicato sui canali ufficiali del Comune. A partire da oggi il comitato feste sarà impegnato per la questua. “Facciamo in modo, dopo due anni in cui ogni festa patronale è stata sospesa, di onorare al meglio i nostri Santi Patroni e sostenere la festa centenaria” – conclude il primo cittadino.