Grande risultato per lo sport di Orta Nova. Le ragazze della pallavolo dell’Olympia Orta Nova hanno ottenuto una storica promozione in Serie C, dopo le partite dei Play-Off. Le giocatrici di mister Massa hanno avuto la meglio sulla Fomed Vis Squinzano, chiudendo la serie sul risultato di 2-1 in rimonta.

Durante l’ultima gara, tenutasi domenica 19 giugno, presso il pala “Fefe De Giorgi” di Squinzano, le gialloblu hanno prevalso al tie break con i parziali di 21-25, 25-19, 25-21, 17-25, 12-15. Subito dopo è partita la festa per un traguardo che inorgoglisce l’intera città.

“Esprimiamo le nostre più sentite congratulazioni all’ Olympia Orta Nova che nella giornata di oggi ha raggiunto il campionato di serie C” – ha scritto sui canali ufficiali il sindaco Domenico Lasorsa – un traguardo del genere inorgoglisce tutta la nostra comunità. Complimenti!”.