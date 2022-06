Il neo eletto Sindaco di Stornara Roberto Nigro nella mattinata di ieri ha nominato la nuova giunta comunale. Come annunciato più volte durante la campagna elettorale, la giunta è composta dai primi due uomini eletti e dalle prime due donne elette in base alle preferenze espresse dai cittadini. Entrano quindi in giunta: Andreano Brigida, Grandone Alessandro, Ciarallo Rocco e Campagna Giuseppina.

Ecco le deleghe assegnate. A Brigida Andreano, così come nella passata amministrazione, va il ruolo di vicesindaca, oltre alle deleghe per cultura, spettacolo, turismo, pubblica istruzione e formazione pari opportunità, sport e personale. Alessandro Gradone si occuperà di appalti pubblici, fondi europei e regionali, programmazione negoziata urbanistica e qualificazione urbana, demanio e patrimonio, opere pubbliche, tecnologia informatica, politiche giovanili e tutela e benessere degli animali.

Rocco Ciarallo ha ottenuto le deleghe alle attività produttive, commercio, annona, agricoltura e risorse agroalimentari, politiche e risorse territoriali, servizi cimiteriali politiche energetiche e verde pubblico. A Giuseppina Campagna le deleghe al welfare, servizi sociali e famiglia, politiche attive per il lavoro sanità, qualità della vita, progettazione sociale inclusione sociale, associazionismo e volontariato sviluppo socio-economico e politiche per la promozione del territorio. Il sindaco mantiene le deleghe al Bilancio, Contenzioso, Sicurezza, Programmazione Economica, Contratti, Affari Generali e Ambiente.