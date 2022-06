Ha fatto registrare un grande successo la Giornata della Salute organizzata dal Comune di Carapelle e dalla cooperativa Apulia Onlus al Centro Anziani Michele Santeramo. Circa 150 persone hanno aderito all’iniziativa, che ha visto coinvolti diversi medici professionisti, che si sono messi a disposizione in forma gratuita di chiunque si fosse prenotato.

Un’iniziativa che torna dopo una prima giornata organizzata tre anni fa, poi non ripetuta durante la pandemia, che sarà finalmente replicata ogni anno per offrire un servizio in più ai cittadini di Carapelle e dei comuni limitrofi.

