Banditi in azione questa mattina a Cerignola, dove ignoti hanno assaltato un portavalori davanti all’ufficio postale di Piazza Duomo. Ad agire almeno cinque persone armate e a volto coperto. I malviventi hanno preso di mira il mezzo blindato nel momento in cui stava scaricando il denaro presso l’ufficio postale.

I banditi sarebbero riusciti a disarmare i vigilantes e avrebbero preso di mira il contante. Non è chiaro se i banditi siano riusciti o meno ad asportare il denaro al portavalori. Fortunatamente non sono stati esplosi colpi d’arma da fuoco e non si registrano feriti. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza serviranno alle indagini in corso.