Tra oltre 1300 agguerriti concorrenti ha avuto una menzione di merito un vino di Orta Nova. Si tratta del “Matura” di Vignaioli Pugliesi che, alla ventesima edizione del Concorso Enologico Internazionale “Città del Vino”, ha ottenuto la medaglia d’oro tra i vini rossi secchi IGP e Dop.

Un grande traguardo per il Nero di Troia in purezza dell’azienda guidata da Romeo Bianco che, negli anni passati, ha puntato fortemente su questa etichetta identitaria del territorio pugliese. Il “Matura” di Vignaioli Pugliesi si è fatto notare in questo bel consesso tenutosi a Priocca in provincia di Cuneo, ad una kermesse dove partecipano realtà importanti da tutta Italia.

Anche il sindaco di Orta Nova, Domenico Lasorsa, ha inoltrato un messaggio di congratulazioni all’azienda. “Ringraziamo di vero cuore Vignaioli Pugliesi per averci reso protagonisti di questo importantissimo premio. Il concorso, giunto alla sua ventesima edizione, è una vetrina con importanti ricadute economiche per i territori, pertanto questa vittoria da onore e lustro all’intera comunità ortese”.